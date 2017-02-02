Сотрудники МВД рассказали, как 17-летний лжеполицейский год водил их за нос

Полицейский, которого вместе с коллегами больше года обманывал подросток, рассказал, как Иван заслужил их доверие и почему они не заподозрили его во лжи. По словам сотрудника МВД, молодой человек был компетентен во всех вопросах, связанных со службой, и неоднократно давал дельные советы.

Он выглядел взросло, на 25 лет. Говорил, что в скором времени переводится в следственный отдел. Рассказывал истории, как участвовал в перестрелках и его ранили в голову. У него даже были фото, как он выпивал с кем-то в патрульной машине, сотрудник МВД о 17-летнем лжеполицейском.

До августа 2015 года никто из сотрудников, друживших с Ваней, не подозревал о его юном возрасте и непричастности к правоохранительным органам.

Единственное, что смущало, так это его отношение к форме. Мы привыкли к тому, что он свинья по жизни и одевается всегда небрежно. На странице в ВК у него были фото, где он валяется в форме на природе, пьёт в форме в кабаках, сотрудник МВД об отношении 17-летнего лжеполицейского к форме.

Иван Г. частенько рассказывал о своей работе, объяснял новоиспечённым друзьям-коллегам, как правильно заполнить документы, чтобы у начальства не возникло вопросов.

— Мы с Ваней очень близко подружились. Он даже приезжал ко мне на работу. Мы частенько выпивали в нерабочее время и отдыхали вместе с компанией, — рассказал полицейский о дружбе с 17-летним лжекопом.

Когда после неудачной операции сотрудники узнали, что Ваня их обвёл вокруг пальца, они были сильно удивлены, ведь подросток ни разу не дал сомневаться правоохранителям в своей причастности к службе.