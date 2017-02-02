Суд арестовал имущество топ-менеджера "Реновы" Вайнзихера

Решение вынес Басманный суд Москвы, который решает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела о взятках руководству Коми.
Суд арестовал имущество топ-менеджера "Реновы" Бориса Вайнзихера. Его обвиняют по делу о взятке в 800 млн руб бывшему руководству Коми.
Фото: flickr.com/ASIA Plus
Решение вынес Басманный суд Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела, передаёт ТАСС.
— Имущество Вайнзихера арестовано, он не может им распоряжаться, — сказал один из адвокатов обвиняемого.
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