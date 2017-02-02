Суд арестовал имущество топ-менеджера "Реновы" Вайнзихера

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Суд арестовал имущество топ-менеджера "Реновы" Вайнзихера

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Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов

Решение вынес Басманный суд Москвы, который решает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела о взятках руководству Коми.

Суд арестовал имущество топ-менеджера "Реновы" Бориса Вайнзихера. Его обвиняют по делу о взятке в 800 млн руб бывшему руководству Коми.

Фото: flickr.com/ASIA Plus

Решение вынес Басманный суд Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела, передаёт ТАСС.

— Имущество Вайнзихера арестовано, он не может им распоряжаться, — сказал один из адвокатов обвиняемого.

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