На самолёте, летевшем в Лондон, была объявлена тревога из-за члена экипажа

Самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту из Осло в Лондон, совершил хоть и экстренную посадку, но в пункте назначения — аэропорту Станстэд. Причиной срочной посадки стало то, что одному из членов экипажа стало плохо со здоровьем во время полёта.

В Лондоне была совершена экстренная посадка самолёта после того, как одному из членов экипажа стало плохо.

Фото: ©РИА "Новости"/Владимир Сергеев

Как сообщает газета The Sun, посадка прошла успешно. Сразу после остановки самолёта к трапу была направлена бригада медиков, мужчину госпитализировали.