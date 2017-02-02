Чиновника, сбившего полицейского во Владикавказе, уволили

Чиновника администрации главы Северной Осетии Тамерлана Гамосова уволили с поста после того, как он отказался выйти из машины и сбил полицейского. Также у Гамосова заметили при себе пистолет, на который он не предъявил разрешения.

Тамерлана Гамосова уволили после публикации видео, где он отказывается выйти из машины по просьбе полицейского и пытается скрыться. Чиновник захлопнул дверь и протащил за собой полицейского.

Руководитель администрации главы РСО — Алания и правительства РСО — Алания Рустем Келехсаев назвал поступок Гамосова аморальным и рассказал, что трудовые отношения с ним прекращены.