Владимир Кара-Мурза — старший рассказал о состоянии сына

Сегодня утром в одну из столичных клиник был экстренно доставлен 35-летний тележурналист Владимир Кара-Мурза. Его отец Владимир Кара-Мурза — старший рассказал Лайфу о состоянии сына.
Владимир очень переутомился. Последнюю неделю практически не отдыхал и готовил фильм, посвящённый Борису Немцову. Этой ночью он ночевал в квартире тёщи, и, как только ему стало плохо с сердцем, ему вызвали скорую. Сейчас его состояние тяжёлое,
Владимир Кара-Мурза — старший.
Фото: ©РИА "Новости"/Владимир Астапкович
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