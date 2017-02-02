Владимир Кара-Мурза — старший рассказал о состоянии сына

Владимир очень переутомился. Последнюю неделю практически не отдыхал и готовил фильм, посвящённый Борису Немцову. Этой ночью он ночевал в квартире тёщи, и, как только ему стало плохо с сердцем, ему вызвали скорую. Сейчас его состояние тяжёлое,