Крутящий в День сурка только "День сурка" канал не повторит такой же День сурка

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Крутящий в День сурка только "День сурка" канал не повторит такой же День сурка

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Кадр фильма "День сурка"/ © Кинопоиск

При этом идею повторять фильм всё второе февраля в этом году сочли удачной — она получила живой отклик в соцсетях.

Телеканал TV1000, который в День сурка весь день показывает "День сурка", не собирается повторять акцию в следующем году, рассказал Лайфу программный директор киноканалов Viasat в России Сергей Зоненлихт. При этом он заметил, что такая идея тоже обсуждалась.

— Я думаю, что два года подряд — это будет слишком, — заметил Зоненлихт.

При этом он отметил, что идею оценили пользователи соцсетей.

Все делают перепосты не только нашей программы передач [с повторяющимся "Днём сурка"], но и скринов телевизоров с фильмом, говорят, что сидят дома и смотрят "День сурка" в День сурка,

— 

программный директор каналов Viasat в РФ Сергей Зоненлихт.

Напомним, герой "Дня сурка", которого сыграл Билл Мюррей, изо дня в день просыпается в День сурка — 2 февраля — и никак не может вырваться из череды повторяющихся событий. Лента вышла на экраны в 1993 году.

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