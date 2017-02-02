Москвичка подала заявление на мужа за принуждение к сексу

На северо-западе Москвы полиция задержала 58-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях по отношению к собственной жене. Инцидент произошёл в квартире в Проходном проезде, где супруги выясняли отношения.

42-летняя москвичка сдала в полицию мужа, который разделся догола и заставлял её заниматься с ним сексом.

Женщина пожаловалась, что пришла к супругу, чтобы помириться с ним после ссоры. Однако примирение снова закончилось дракой. От одного из ударов она потеряла сознание. Очнувшись, она увидела возле себя полуголого мужа в трусах.