В Мурманске подросток вымогал деньги у гомосексуалиста за сохранение его тайн

16-летний юноша познакомился с 20-летним парнем на сайте для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Юноша стал требовать от молодого человека деньги, угрожая распространить порочащую его информацию.

Подросток вымогал 150 тысяч у гомосексуалиста за сохранение его тайн. Боясь за репутацию, парень перечислил часть денег и отдал вымогателю мобильник, но, не выдержав давления, обратился в полицию.

Фото: © РИА "Новости"/Антон Денисов

— По факту вымогательства сотрудниками УМВД по Мурманску возбуждено уголовное дело. Личность юноши установлена, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.