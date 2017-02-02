Врач рассказал, какие лекарства принимает Дональд Трамп

Врач Дональда Трампа рассказал о лекарствах, которые принимает президент США. По его словам, среди медикаментов в аптечке американского лидера есть даже детский аспирин. Об этом сообщает New York Times.

Врач Трампа Харольд Борнстейн рассказал, что президент США принимает средства для роста волос и лекарства, применяемые при лечении аденомы простаты.

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В целом, по словам доктора, президент США получает медицинский уход, отвечающий последним требованиям.

По словам врача, Трамп также пьёт детский аспирин для снижения риска сердечного приступа и лекарство против розовых угрей.

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