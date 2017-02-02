В Сети возмущены сбором данных жертв падения Ту-154 ведущей "Давай поженимся"

Астролог собирает информацию о датах рождения погибших в катастрофе над Чёрным морем.

Астролог Василиса Володина, которая ведёт программу "Давай поженимся", сделала заявление на своей странице в "Инстаграме", что ей необходим список погибших при крушении Ту-154 в декабре 2016 года с точными датами рождения для исследования рисков клиентов. По её словам, она может составить индивидуальный гороскоп на один год и предупредить риски гибели в авиакатастрофе.

При этом она написала, что просит не беспокоиться тех, кто хочет выступить с "нравоучениями".

Фото опубликовано Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Фев 1 2017 в 1:05 PST

Напомним, катастрофа Ту-154 над Чёрным морем произошла 25 декабря. На борту лайнера находилось 92 человека. Все они погибли.