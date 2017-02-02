Украинская чиновница сыграла роль жительницы Авдеевки в фейковом сюжете "Интера"

Украинский телеканал "Интер" вновь оказался в центре скандала — на этот раз из-за постановочного репортажа из Авдеевки. Всё началось с поста известного одесского журналиста Юрия Ткаченко в "Фейсбуке", чей знакомый узнал в роли женщины, которая со слезами на глазах благодарит украинских силовиков, чиновницу из Мариуполя.

Автором нашумевшего сюжета оказалась корреспондент "Интера" Ирина Баглай. В соцсетях на неё обрушились потоки критики. Журналистку обвиняли и в крайнем непрофессионализме, и в предательстве телезрителей, и в нарушении профессиональной этики.

Впрочем, сама девушка обвинения в свой адрес отрицает. Отвечая на критику в соцсетях, она заверила, что стала жертвой провокации, следы которой, разумеется, ведут в Россию.

А вот и сам сюжет, в котором женщина, оказавшаяся украинской чиновницей, рыдает на плече у бойцов ВСУ и просит их "не сдавать Авдеевку".