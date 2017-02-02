Украинский суд арестовал плавучий ресторан Виктора Януковича в "Межигорье"

Киевский районный суд вынес два постановления в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Согласно решениям судьи был наложен арест на плавучее средство в резиденции "Межигорье", которое использовалось в качестве плавучего ресторана, а в рамках расследования фактов незаконного завладения имуществом суд также потребовал ареста экс-президента.

Суд Киева постановил задержать Януковича и наложить арест на его плавучий ресторан. Оба решения приняты в рамках расследования дела о президентской резиденции "Межигорье", которой, по мнению следствия, Янукович незаконно завладел.