Украинский суд арестовал плавучий ресторан Виктора Януковича в "Межигорье"

Читайте также

Украинский суд арестовал плавучий ресторан Виктора Януковича в "Межигорье"

252

Фото: ©РИА Новости/Сергей Пивоваров

Киевский районный суд вынес два постановления в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Согласно решениям судьи был наложен арест на плавучее средство в резиденции "Межигорье", которое использовалось в качестве плавучего ресторана, а в рамках расследования фактов незаконного завладения имуществом суд также потребовал ареста экс-президента.

Суд Киева постановил задержать Януковича и наложить арест на его плавучий ресторан.

Оба решения приняты в рамках расследования дела о президентской резиденции "Межигорье", которой, по мнению следствия, Янукович незаконно завладел.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!