Снайперы ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР

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Снайперы ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР

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Украинские снайперы открыли огонь по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики. Как рассказал официальный представитель ведомства Андрей Марочко, обстрел вёлся со стороны Катериновки, которая находится под контролем ВСУ.

ВСУ стянули к линии фронта 15 БМП, два танка, миномёты и 15 грузовиков с боеприпасами и личным составом.

Марочко пояснил, что подразделения Народной милиции ЛНР никак не реагируют на провокации украинских силовиков, соблюдая минские соглашения.

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