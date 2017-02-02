В Чечне задержали банду, завербованную ИГИЛ

Силовики республики выявили очередную ячейку ИГИЛ* в Чечне. Сотрудники МВД задержали пять человек, завербованных террористами. По данным правоохранительных органов, боевики планировали убийство полицейских.

О полном составе группировки знали только лидер и его двоюродный брат, остальные не догадывались о существовании друг друга. Жертвой боевиков должен был стать отец одного из членов банды.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников