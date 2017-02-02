Ведущая "Давай поженимся" рассказала, зачем ей нужны данные погибших в Ту-154

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Ведущая "Давай поженимся" рассказала, зачем ей нужны данные погибших в Ту-154

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Одна из ведущих программы "Давай поженимся", астролог Василиса Володина, рассказала Лайфу, зачем ей нужны даты рождения жертв крушения Ту-154 над Чёрным морем.

— Когда происходят такие фатальные события и большое количество людей гибнет, это большая трагедия, и я выждала положенные 40 дней, — прокомментировала Василиса Володина.

Чтобы астрология развивалась, нужны исследования. Один из способов — собрать данные и понять, что объединяет этих людей, которые погибли в одном месте и в одно время,

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астролог Василиса Володина о сборе данных жертв крушения Ту-154.

Напомним, Василиса Володина на своей странице в "Инстаграме" попросила прислать ей даты рождения людей, погибших при крушении Ту-154 25 декабря 2016 года, чем возмутила пользователей Сети.

Фото: Instagram/vasilisa.volodina

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