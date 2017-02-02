В иркутском интернате, где погибли четверо детей, найдены просроченные лекарства

Черемховский психоневрологический интернат, который был закрыт после трагедии с гибелью четырёх воспитанниц в июле 2016 года, вновь готовится принять детей в своих стенах. Первая группа воспитанников заедет сюда уже 8 февраля.

Тем временем Лайфу стали известны результаты проверки, которая была проведена в учреждении после гибели детей. Контролирующие органы зафиксировали целый ряд нарушений. В частности, выяснилось, что детей с тяжёлыми расстройствами лечили врачи без лицензий, а медикаменты, найденные в аптечке, были непригодны для использования.

В иркутском интернате, где летом погибли четверо детей, обнаружены просроченные лекарства.

Однако, как заверила корреспондентов Лайфа и.о. директора интерната Ирина Кудряшова, все нарушения, выявленные контролирующими органами, были устранены. По её словам, дети будут находиться под надёжным присмотром и в отремонтированных комнатах.

Напомним, в конце июля в психоневрологическом государственном казённом учреждении произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. В результате были госпитализированы 53 ребёнка, а четверо детей скончались. Директор учреждения была помещена под домашний арест.