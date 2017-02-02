Лжеполицейский рассказал, как год обманывал МВД

Иван Г., год выдававший себя за полицейского, рассказал Лайфу, что с детства мечтал стоять на страже закона и порядка. Тяга к форме подтолкнула парня изучить литературу про правоохранительные органы, а также проштудировать Конституцию РФ и Уголовный кодекс. Сейчас Ивану 19 лет, и о скандальной истории он вспоминать больше не хочет.

Меня не взяли в академию из-за зрения. Поэтому я нашёл группу в ВК про полицию, выдал себя за сотрудника, а позже вообще стал админом, 19-летний лжеполицейский о своём обмане.

Иван рассказал, что случай с борделем поставил крест на его афере. По словам парня, они с "коллегами" приехали в притон, где собирались провести контрольную закупку, но случайно ошиблись территорией.

По ошибке мы оказались в ЮАО. Нас задержали сотрудники Даниловского отдела. После всех мероприятий меня отпустили, но забрали форму, подросток, обманувший полицию, о задержании в борделе.

История Ивана существенно расходится с рассказами самих полицейских. По словам самого юноши, он не размахивал оружием, когда они наведались в бордель, а также был абсолютно адекватен и трезв. Это, по словам Ивана, подтвердили и на освидетельствовании.

Мне стыдно за тот поступок, о котором после задержания узнали родители. Буду обычным мирным жителем теперь, лжеполицейский Иван Г. об обмане сотрудников МВД.

Сейчас Иван — обычный парень, который больше не собирается связываться с правоохранительными органами.