Боди и перья павлина. Волочкова провела детский праздник, понравившийся папам

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Боди и перья павлина. Волочкова провела детский праздник, понравившийся папам

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Фото: proufu.ru

На благотворительном детском концерте в одном из посёлков Башкирии российская танцовщица вышла на сцену в откровенных нарядах, удивив детей и их родителей.

Анастасия Волочкова вышла в кожаном боди на детском благотворительном концерте в башкирском городе Туймазы.

<p>Фото: <a href="proufu.ru" target="_blank">proufu.ru</a></p>

Костюм Волочковой дополняли перья на голове и стразы на теле.

Позже экс-балерина сменила чёрное кожаное боди на полупрозрачное платье. В нём она танцевала для детей и родителей танец "Мастер и Маргарита".

<p>Фото: <a href="proufu.ru" target="_blank">proufu.ru</a></p>

<p>Фото: <a href="proufu.ru" target="_blank">proufu.ru</a></p>

Данный материал разработан совместно с порталом proufu.ru.

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