Боди и перья павлина. Волочкова провела детский праздник, понравившийся папам

На благотворительном детском концерте в одном из посёлков Башкирии российская танцовщица вышла на сцену в откровенных нарядах, удивив детей и их родителей.
Анастасия Волочкова вышла в кожаном боди на детском благотворительном концерте в башкирском городе Туймазы.
Костюм Волочковой дополняли перья на голове и стразы на теле.
Позже экс-балерина сменила чёрное кожаное боди на полупрозрачное платье. В нём она танцевала для детей и родителей танец "Мастер и Маргарита".
Данный материал разработан совместно с порталом proufu.ru.
- Популярные
- По времени