Путин лишил должностей 16 генералов СК, МВД и МЧС

Президент Владимир Путин снял с должностей несколько генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Как говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, 16 представителей указанных ведомств и министерств должны оставить свой пост, причём двое из них по распоряжению президента и вовсе увольняются с военной службы. Среди них есть директор Департамента территориальной политики МЧС России генерал-полковник Юрий Ковалёв и генерал-майор начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия Виктор Михайлов.

Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, СК и МВД.

Фото: © РИА "Новости"/Михаил Клементьев

Отметим, причины кадровых перестановок в каждом конкретном случае неизвестны. Однако в МЧС уже прокомментировали, что в ведомстве реализуются задачи, направленные на совершенствование системы управления и повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.

— В МЧС России продолжается переход на 3-уровневую систему управления, в связи с чем в системе МЧС России в соответствии с указом президента проведены новые назначения. Руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России. С каждым из руководителей будет проведена беседа, и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС России, — сообщили в ведомстве. — Тех, кто достиг предельного или пенсионного возраста, после всех предусмотренных законом процедур с почётом проводят на пенсию.