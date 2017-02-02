В Совфеде усомнились в готовности Евросоюза к последствиям отмены виз для Грузии

Ранее Европарламент проголосовал за отмену визового режима для этого государства. Теперь решение предстоит одобрить Совету ЕС.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби в беседе с Лайфом выразил сомнение в том, что Евросоюз готов принимать граждан Грузии, которые отправятся в Европу при отмене визового режима: будет много желающих работать в странах Евросоюза.

Пусть граждане Грузии посмотрят, что там в Европе, есть ли в Европе рай, который описывается. Общаться с другими народами – это плюс. Но готова ли Европа принимать граждан Грузии? Будет много желающих устроиться на работу, сенатор Зияд Сабсаби.

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Теперь решение Европарламента предстоит одобрить Совету ЕС — в силу оно, как напомнил сенатор, пока не вступает.

За отмену виз с Грузией проголосовало большинство евродепутатов. При этом соглашение вступит в силу параллельно с введением механизма, который позволит приостановить действие безвизового режима при появлении неконтролируемого потока мигрантов.