Пенсильванский сурок Фил предсказал долгую зиму

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Пенсильванский сурок Фил предсказал долгую зиму

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Самый знаменитый в США сурок Фил, который живёт в Панксатони, штат Пенсильвания, сделал свой прогноз на эту зиму. Грызун предсказал, что холодная пора продлится ещё долго.

<p> Фото: © Reuters / Alan Freed</p>

Как сообщает телеканал Fox News, жители американского городка традиционно разбудили Фила в День сурка. Участники Клуба сурка, т.е. "круга приближённых", рассказали, что грызун "увидел свою тень при пробуждении", что и свидетельствует о холодной зиме. В Америке есть примета: если Фил в День сурка не увидит свою тень, то весна наступит рано, в обратном случае ещё шесть недель будет морозно.

<p> Фото: © Reuters / Alan Freed</p>

В США День сурка отмечают с 1886 года. Он традиционно отмечается 2 февраля.

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