Пенсильванский сурок Фил предсказал долгую зиму

Самый знаменитый в США сурок Фил, который живёт в Панксатони, штат Пенсильвания, сделал свой прогноз на эту зиму. Грызун предсказал, что холодная пора продлится ещё долго.

Как сообщает телеканал Fox News, жители американского городка традиционно разбудили Фила в День сурка. Участники Клуба сурка, т.е. "круга приближённых", рассказали, что грызун "увидел свою тень при пробуждении", что и свидетельствует о холодной зиме. В Америке есть примета: если Фил в День сурка не увидит свою тень, то весна наступит рано, в обратном случае ещё шесть недель будет морозно.

В США День сурка отмечают с 1886 года. Он традиционно отмечается 2 февраля.