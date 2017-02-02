Владимир Кара-Мурза подключён к аппарату ИВЛ

Публицист находится в коме, у него зафиксировали почечную недостаточность. Лабораторные данные уже отправлены для исследования на наличие отравляющих веществ.

35-летнего журналиста Владимира Кара-Мурзу доставили в столичную больницу с диагнозом "нестабильная стенокардия" и сразу же перевели в отделение кардио-, а затем и общей реанимации, сообщают источники Лайфа.

Врачи оценивают состояние Владимира Кара-Мурзы как тяжёлое. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, в мае 2015 года Владимир Кара-Мурза — младший был доставлен в Первую городскую больницу с подозрением на отравление. Его адвокаты утверждали, что в образцах крови публициста были обнаружены металлы в концентрациях, многократно превышающих предельно допустимые, однако добиться возбуждения уголовного дела адвокатам не удалось.