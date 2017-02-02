Спасённый от атаки боевиков полицейский просит посмертно наградить лесника-героя

Глава полиции Курахского района Дагестана Абуталиб Фатуллаев совместно с сослуживцами и местными чиновниками обратился к главе республики Рамазану Абдулатипову с просьбой посмертно представить к награде лесника Зейнутдина Батманова, который ценой собственной жизни помог сотрудникам правоохранительных органов избежать засады террористов.

Я был у него на похоронах, но о том, что он меня спас, я узнал уже спустя долгое время, со слов задержанного боевика, начальник районной полиции Абуталиб Фатулаев, спасённый дагестанским героем-лесником

49-летний житель Дагестана Зейнутдин Батманов, находясь в заложниках у

преступников из банды Гасана Абдулаева по кличке Абу-Ясир, помог полицейским избежать засады боевиков. Храбрый лесничий отказался звонить начальнику районной полиции, с которым был хорошо знаком, и врать о том, что случайно обнаружил труп, чтобы заманить полицейских в ловушку. За это он был жестоко убит главарём Абу-Ясиром.

История Зейнутдина Батманова стала известна после того, как полицейские задержали сообщников Гасана Абдулаева по подозрению в организации терактов. На допросе один из них рассказал, как бандиты расправлялись с лесником-героем.