Власти Великобритании опубликовали план Брексита

Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу, в которой парламенту представлен план по выходу страны из состава Евросоюза.
Документ в парламенте представил министр по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис.
В Белой книге, по словам Дэвиса, представлено видение "по-настоящему независимой" Британии. Предполагается, что стране нужно будет достичь соглашения о беспошлинной торговле с ЕС и представить законодательство по контролю над миграционными вопросами.
Белая книга — официальное правительственное издание, которое лежит в основе подготовки закона. В документе правительство подробно описывает сценарий прекращения членства Великобритании в ЕС.
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