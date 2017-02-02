Власти Великобритании опубликовали план Брексита

Документ с детальным представлением того, каким должен быть выход Британии из ЕС, предложен парламенту.

Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу, в которой парламенту представлен план по выходу страны из состава Евросоюза.

Документ в парламенте представил министр по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис.

В Белой книге, по словам Дэвиса, представлено видение "по-настоящему независимой" Британии. Предполагается, что стране нужно будет достичь соглашения о беспошлинной торговле с ЕС и представить законодательство по контролю над миграционными вопросами.

Белая книга — официальное правительственное издание, которое лежит в основе подготовки закона. В документе правительство подробно описывает сценарий прекращения членства Великобритании в ЕС.