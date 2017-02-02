В США девочка расплакалась от радости, получив в подарок дробовик

В США родители решили сделать своей дочери нестандартный подарок — ружьё 686 Silver Pigeon. И девочка обрадовалась оружию до слёз. Ролик, в котором она плачет от счастья и обнимает дробовик, попал в Интернет. На столь эмоциональную реакцию ребёнка на оружие обратили внимание пользователи соцсетей.

На кадрах девочка срывает обёрточную бумагу и, как только понимает, что внутри ружьё, заливается слезами радости и благодарит родителей. В компании "Беретта" это видео назвали трогательным.

А вот пользователи соцсетей посчитали такую реакцию на оружие скорее ненормальной: "Дети должны проливать слёзы радости от подаренных щенков и билетов в Диснейленд, а не дробовиков". Многие решили, что разрешать ребёнку владеть оружием в столь юном возрасте неправильно.

— Это Америка — место, где вы не можете купить алкоголь или сигареты, если вам не исполнился 21 год, но вы можете иметь своё личное ружьё, — написали американцы в соцсетях.