Росгвардия оцепила лес под Ярославлем из-за подозреваемого в убийстве с обрезом

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Росгвардия оцепила лес под Ярославлем из-за подозреваемого в убийстве с обрезом

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В эти минуты бойцы Росгвардии проводят спецоперацию в районе деревни Борисово Ярославской области. Более 50 сотрудников оцепили лес, где может скрываться подозреваемый в убийстве вооружённый мужчина. По предварительным данным, он расстрелял односельчанина.

<p> Фото: flickr.com/ andrei.dikov </p>

В случае необходимости подключиться к спецоперации готовы ещё 300 бойцов Росгвардии. Полицейские также предупреждают жителей Ярославской области о необходимости соблюдать осторожность в лесном массиве и сообщать о всех подозрительных людях.

Для поиска привлечены сотрудники ОМОНа, СОБРа Управления Росгвардии по Ярославской области,

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Иван Громов, представитель Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

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