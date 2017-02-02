Росгвардия оцепила лес под Ярославлем из-за подозреваемого в убийстве с обрезом

В эти минуты бойцы Росгвардии проводят спецоперацию в районе деревни Борисово Ярославской области. Более 50 сотрудников оцепили лес, где может скрываться подозреваемый в убийстве вооружённый мужчина. По предварительным данным, он расстрелял односельчанина.

В случае необходимости подключиться к спецоперации готовы ещё 300 бойцов Росгвардии. Полицейские также предупреждают жителей Ярославской области о необходимости соблюдать осторожность в лесном массиве и сообщать о всех подозрительных людях.