В Белоруссии прокомментировали решение Москвы создать пограничную зону

Читайте также

В Белоруссии прокомментировали решение Москвы создать пограничную зону

17061

В МИД Белоруссии прокомментировали решение Москвы создать пограничную зону. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что никак не драматизируют эту ситуацию.

— Думаю, что сейчас не стоит драматизировать ситуацию. Мы анализируем документ, — заявила Мария Ваньшина, замначальника Управления информации МИД Белоруссии.

Однако она также добавила, что Москва не уведомляла Минск о создании пограничной зоны, поэтому у белорусских служб возникли некоторые вопросы из-за нескоординированности действий.

<p> Фото: © РИА &#34;Новости&#34;/Виктор Толочко</p>

При этом официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский считает, что решение о создании пограничной зоны является внутренним делом Москвы, передаёт РИА "Новости".

Накануне стало известно, что директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!