В Белоруссии прокомментировали решение Москвы создать пограничную зону

В МИД Белоруссии прокомментировали решение Москвы создать пограничную зону. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что никак не драматизируют эту ситуацию.

— Думаю, что сейчас не стоит драматизировать ситуацию. Мы анализируем документ, — заявила Мария Ваньшина, замначальника Управления информации МИД Белоруссии.

Однако она также добавила, что Москва не уведомляла Минск о создании пограничной зоны, поэтому у белорусских служб возникли некоторые вопросы из-за нескоординированности действий.

При этом официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский считает, что решение о создании пограничной зоны является внутренним делом Москвы, передаёт РИА "Новости".

Накануне стало известно, что директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ.