Задержанный фанат "Динамо" рассказал о беспорядках в Воронеже

Фанат футбольного клуба "Динамо", задержанный после обысков в Москве, рассказал, что стычки на стадионе в Воронеже, из-за которых болельщиков и доставили в отделение, начали фанаты "Факела".

— Провокации со стороны фанатов воронежского "Факела" были — кричалки матерные, всё остальное. Московские болельщики отреагировали негативно,— рассказал о беспорядках на трибунах болельщик "Динамо" Илья. — Я не участвовал, я смотрел футбол. Так и не понял, кто начал потасовку. Но, судя по всему, "Факел". Потому что люди в белых майках бежали к нам в сектор.

Задержанные находились в отделении с 7 утра, у них дома прошли обыски. По словам мужчины, у него правоохранители изъяли даже шарф болельщика.

Напомним, ранее семерых фанатов "Динамо" задержали из-за беспорядков на стадионе в Воронеже. Все они были доставлены в отделение полиции на севере Москвы.