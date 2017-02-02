Ковитиди назвала верхом цинизма заявления Порошенко о санкциях

Президент Украины пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, уверена сенатор.

Слова президента Петра Порошенко о том, что он мечтает об отмене антироссийских санкций, можно считать верхом цинизма на фоне поддержки, которую власти Киева оказывают террористическим организациям, заявила Лайфу член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Верхом цинизма воспринимаются все эти заявления на фоне того, что установлено: Украина — страна, которая потворствует международному терроризму сенатор Ольга Ковитиди.

Фото из личного архива Ковитиди.

Ольга Ковитиди напомнила, что на территории Украины действуют "Правый сектор"* и "Меджлис крымско-татарского народа"**.

При этом сенатор подчеркнула, что Порошенко можно сравнить с двуликим Янусом, который пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Также Ольга Ковитиди абсолютно уверена в том, что власти Киева понесут заслуженную ответственность за преступления против мирных жителей во время конфликта в Донбассе.

— Мы должны говорить, что если человек воюет с гражданским населением, то это преступление против гражданского мира, которое влечёт за собой международную ответственность, — заключила сенатор.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

** Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда Республики Крым.