Украинский сурок Тимка II предсказал безвиз с Евросоюзом. С третьей попытки

Сурок Тимка II, который живёт на биологической станции Харьковского национального университета, сделал в День сурка своё предсказание, причём оно коснулось не только погоды, но и политики. Об этом сообщают украинские СМИ.

По "прогнозу" Тимки II, в феврале Украину ждут сильные морозы, весна наступит через шесть недель и будет тёплой. Но украинцы решили задать сурку ещё один животрепещущий вопрос: получит ли Украина безвизовый режим с Евросоюзом.

Перед ним поставили две таблички: на одной было написано "Безвиз в 2017 году", а на другой — "Безвиз с отсрочкой". С третьей попытки Тимка выбрал желанный вариант.