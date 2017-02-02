Ковитиди пожелала новому прокурору Крыма успехов в деле развития региона

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов — профессионал, заявила Лайфу сенатор от региона Ольга Ковитиди. Она заметила, что лично не знакома с Камшиловым, но, будучи специалистом по уголовному праву, изучила его послужной список.
Послужной список Камшилова свидетельствует о том, что это профессионал, который занимается этим не один год. Я могу пожелать прокурору успехов в работе. Это дело общее — развитие Крыма как субъекта РФ, защита законных прав и интересов граждан,
сенатор Ольга Ковитиди.
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