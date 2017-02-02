В Будапеште проходят переговоры Путина и премьера Венгрии

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Будапешт. Сейчас президент проводит переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Встреча проходит в узком формате в рабочем кабинете главы правительства страны.

Ожидается, что после беседы Путин и Орбан проведут совместную пресс-конференцию. Затем состоятся расширенные переговоры с участием министров иностранных дел, также Россию будут представлять министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, глава МЭР Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и другие.