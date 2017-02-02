СМИ сообщили о задержании в Египте россиянина, завербованного ИГИЛ

В Каире задержан российский гражданин по подозрению в терроризме. Власти Египта обвиняют россиянина в связях с ИГИЛ* и в подготовке к совершению терактов на территории страны.

По данным правоохранительных органов Египта, в месте проживания задержанного по имени Абдель Хамид Рослан была найдена камуфляжная форма, которую используют боевики данной террористической группировки. А в его компьютере была переписка с членами ИГИЛ. В частности, боевики пересылали ему деньги и давали рекомендации, как и где необходимо устроить теракт, сообщает издание "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на прокуратуру Египта.

По версии следствия, россиянин попал в Сирию через Турцию. Египетские силовики нашли у задержанного фото- и видеоматериалы с изображением лидеров ИГИЛ, включая Абу Бакра аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.