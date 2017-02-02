Впервые за 15 лет Bosco перестанет одевать олимпийскую сборную России

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Впервые за 15 лет Bosco перестанет одевать олимпийскую сборную России

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Впервые с 2002 года у олимпийской сборной России сменился поставщик официальной одежды. Теперь спортсменов одевать будет ZA Sport вместо Bosco. По словам главы ОКР, в ближайшее время комитет должен подписать контракт с брендом, созданным российским дизайнером Анастасией Задориной.

Мы утвердили лицензиата экипировки, победила компания ZA Sport. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем контракт,

— 

Александр Жуков.

Компания Bosco di Ciliegi была официальным партнёром российских олимпийцев, начиная с 2002 года. Она стала одевать спортсменов перед зимними Играми в Солт-Лейк-Сити.

<p> Фото: ©РИА &#34;Новости&#34;/ Александр Вильф</p>

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