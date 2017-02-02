В США служащие из страха увольнения критикуют Трампа в защищённых мессенджерах

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В США служащие из страха увольнения критикуют Трампа в защищённых мессенджерах

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Фото:© EAST NEWS

Речь идёт, в частности, о сотрудниках Агентства охраны окружающей среды и Министерства труда.

Американские федеральные служащие создают новые электронные адреса, ведут защищённую переписку в мессенджерах (таких, как Signal и WhatsApp) и ищут другие способы скрыть свои расхождения во взглядах с политикой новой Администрации США, сообщает Politico.

Отмечается, что речь идёт о служащих Агентства охраны окружающей среды, Дипслужбы, Министерства труда и других ведомств. Страх увольнения, как отмечает издание, заставил служащих начать скрывать свою переписку вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Politico указывает на то, что недовольство служащих вызвал в том числе подписанный Трампом указ, запрещающий въезд в США гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии, Ирака, Ирана и Судана. 

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