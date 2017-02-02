Военные США признали гибель 11 мирных жителей в Ираке и Сирии из-за своих ВВС

Американские военные подтвердили, что в результате действия их боевой авиации в составе коалиции, воюющей против ИГИЛ* в Сирии и Ираке, погибло по меньшей мере 11 человек. Ещё по 10 случаям в настоящий момент идёт расследование. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской армии.

Военные США опубликовали отчёт, по которому как минимум 11 человек погибли при авиаударах самолётов США в Ираке и Сирии в период с 25 октября по 9 декабря.

Фото: © REUTERS/Darin Russell

Несмотря на то что коалиция принимает чрезвычайные усилия, чтобы нанести удары по военным объектам таким образом, чтобы свести к минимуму риск для гражданского населения, в некоторых случаях жертвы неизбежны, представитель армии США.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.