Камеры сняли, как преступники во время задержания протаранили автобус

Авария произошла сегодня днём на Вешняковской улице на востоке столицы. Несколько экипажей полиции устроили погоню за подозреваемыми, которые скрывались на тёмном "мицубиси". Полицейским пришлось применить оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов. Но заблокировать автомобиль злоумышленников удалось только после того, как он на полном ходу врезался в рейсовый автобус. Видео с места происшествия прислал в редакцию гражданский журналист Лайфа через приложение LifeCorr.

Подозреваемые задержаны, с ними работают сотрудники полиции. Пострадавших в результате столкновения нет.