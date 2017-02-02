В Астрахани школа скрывала от родителей туберкулёз учителя

Руководство гимназии замаскировало дезинфекцию против палочки Коха в учебном заведении под уничтожение насекомых.

Почти три месяца 1,3 тысячи учеников астраханского Лицея № 1 не знали, что их учительница больна туберкулёзом. Директор учреждения скрывал диагноз преподавателя от родителей, опасаясь, что не сможет больше набрать первоклассников.

Дезинфекцию в учебном заведении провели лишь спустя несколько месяцев после ухода преподавателя на больничный. Сегодня ученикам и родителям пояснили, что руководство школы борется с насекомыми.

Пришла дочка из школы и сказала, что сегодня учиться они не будут, потому что в гимназии проводят дезинфекцию от насекомых мать ученицы о туберкулёзе преподавателя, который скрыл директор школы.

Больной туберкулёзом педагог с конца ноября не посещает занятия.

Не хочу портить свой имидж. У меня сейчас набор первоклассников идёт. Не хочу, чтобы поднялась шумиха директор лицея, в котором учитель заболел туберкулёзом.

Данная новость разработана совместно с телеканалом "Астрахань-24".