В Астрахани школа скрывала от родителей туберкулёз учителя

Почти три месяца 1,3 тысячи учеников астраханского Лицея № 1 не знали, что их учительница больна туберкулёзом. Директор учреждения скрывал диагноз преподавателя от родителей, опасаясь, что не сможет больше набрать первоклассников.
Дезинфекцию в учебном заведении провели лишь спустя несколько месяцев после ухода преподавателя на больничный. Сегодня ученикам и родителям пояснили, что руководство школы борется с насекомыми.
Пришла дочка из школы и сказала, что сегодня учиться они не будут, потому что в гимназии проводят дезинфекцию от насекомых
мать ученицы о туберкулёзе преподавателя, который скрыл директор школы.
Больной туберкулёзом педагог с конца ноября не посещает занятия.
Не хочу портить свой имидж. У меня сейчас набор первоклассников идёт. Не хочу, чтобы поднялась шумиха
директор лицея, в котором учитель заболел туберкулёзом.
Данная новость разработана совместно с телеканалом "Астрахань-24".
- Популярные
- По времени