Римский бомж Марио, снимавшийся у Бекмамбетова, получил штраф в 18 млн евро

Римскому бездомному Марио Сильвестри, который сейчас живёт в центре помощи, на днях пришло уведомление об оплате налогов на 18 миллионов евро. Мужчина, который в свободное время снимается в кино, заявляет, что не мог задолжать такую сумму, и виновным себя не считает.

Марио 61 год, последние 15 лет он живёт на улице, обитает в основном в центре города в районе Тестаччо, где его все любят и знают.

— Я ушёл от жены, не имея ничего за душой. Мне пришлось через многое пройти. Я спал то в машине, то на скотобойне. Но мне удалось в кино засветиться, и до сих пор время от времени киношники меня привлекают, — рассказывает Марио.

Итальянец несколько раз снимался в европейском кино. По словам Марио, одна из последних картин с его участием — фильм Тимура Бекмамбетова "Бен-гур".

Недавно итальянское агентство Equitalia, которое занимается сбором налогов и штрафов, отправило ему письмо, в котором говорится, что он, как владелец двух компаний (которых сейчас уже нет, да и владельцем их он не являлся), уклонялся от налога на прибыль на сумму почти в 18 миллионов евро с 2003 года. По одной из версий, у пострадавшего могли быть украдены личные данные. Он сам признаётся, что заполнял анкеты в обмен на деньги и тёплые вещи.

— Это комичная ситуация. Подпись ничего не стоит. У меня до 45 лет не было вообще никаких сбережений, и я никогда не совершал банковских операций, — отмечает итальянец.

У мужчины нет адвоката, потому что он уверен в своей невиновности. Сейчас он может подать встречный иск, но необходимых для этого 40 евро у него нет.

Эта история побудила Марио задуматься о политической карьере.

— Я всерьёз подумываю, учитывая то, как меня эта ситуация вывела из себя, выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Рима. Идей у меня куча, а потом, за меня точно проголосуют все семь тысяч римских бомжей. Это не так уж и мало! — заявляет бездомный.