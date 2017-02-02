СМИ: Украинскую семью не пустили в США из-за указа Трампа

Пожилая семья с Украины, которая получила статус беженцев, не смогла въехать в Америку из-за подписанного недавно указа президента США Дональда Трампа. Как сообщает BuzzFeed, Карпенко должны были иммигрировать в Сиэтл, где их уже ждали дети, переехавшие в Штаты ещё в ноябре 2016 года.

Это ужасно, особенно учитывая, что они люди старшего поколения… Они хотели хоть какой-то безопасности в своей жизни, но теперь у них нет не то что безопасности — им негде жить, Юрий Карпенко, сын беженцев

По словам Юрия, его родители даже отказались от украинского гражданства, уволились с работы и продали квартиру, чтобы переехать в США.