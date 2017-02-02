В Калининграде пьяный водитель установил рекорд по промилле

Подозрительный автомобиль, который ехал медленно и петлял по дороге, был замечен нарядом ДПС по Калининграду. Полицейские поехали за ним, автомобиль свернул во двор и припарковался. Подойдя к машине, сотрудники ДПС заметили, что водитель сильно пьян.

Мужчина долго отказывался признавать, что выпил перед тем, как сесть за руль, хотя он едва держался на ногах. Полицейские посадили его в патрульную машину и провели тест на содержание алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Результат их шокировал.

Продуть алкотестер у мужчины получилось не с первого раза. Результат удивил – количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 2,5 мг/л, что соответствует смертельной дозе, пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Ранее этот водитель уже был задержан пьяным за рулём и лишён прав. Теперь ему грозит лишение свободы. В пресс-службе регионального УМВД подчеркнули, что мужчина установил по Калининградской области новый рекорд по количеству промилле в парах выдыхаемого воздуха.