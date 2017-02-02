Путин назвал причину обострения в Донбассе: Украине очень нужны деньги

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе, которая обострилась за последние несколько дней. Украинский вопрос был затронут на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам российского лидера, обстрел однозначно начался с украинской стороны. А причины происходящего Владимир Путин связал с тем, что официальный Киев сейчас остро нуждается в деньгах.

Первая причина в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, США и международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии, Владимир Путин о причинах обострения в Донбассе.

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Есть, по словам российского президента, и другие причины. Среди них, например, попытки Киева бороться с оппозицией, отвлекая внимание от своих очевидных провалов в социальной и экономической политике с помощью эскалации конфликта на юго-востоке страны. Ещё одна причина, по мнению российского лидера, связана со стремлением отказаться от минского процесса.