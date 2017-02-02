Путин: Киев путём обострения в Донбассе пытается наладить отношения с США

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Путин: Киев путём обострения в Донбассе пытается наладить отношения с США

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Российский лидер Владимир Путин назвал несколько причин, из-за которых Украина могла увеличить количество обстрелов по Донбассу. По его словам, одной из них могло стать то, что Киев во время избирательной кампании в США поддерживал Хиллари Клинтон, и теперь пытается наладить отношения с новой администрацией, под руководством Дональда Трампа.

Теперь Украине нужно наладить отношения с действующей администрацией, а через конфликт это сделать всегда лучше — легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем,

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Владимир Путин об обострении в Донбассе.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ также напомнил, что Киев не только всячески поддерживал Хиллари Клинтон, некоторые украинские олигархи даже финансировали её.

В последние дни ситуация в Донбассе сильно обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

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