На парня, станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье, завели дело

Следователи регионального ГСУ СКР возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, устроившего танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны.

По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" ГСУ СК России по Московской области об инциденте с танцами у Вечного огня.

Следствие установило, что вечером 28 января 16-летний местный житель станцевал возле Вечного огня и обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Отмечается, что этим он выразил "явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды" по отношению к ветеранам.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 31 января в Сети появилось видео с танцем пары студентов у памятника погибшим героям Великой Отечественной войны в подмосковном Орехово-Зуеве. Танец под хит певицы Татарки "Алтын" выложила в "Инстаграме" жительница Павловского Посада, однако уже через сутки запись была удалена из её профиля.