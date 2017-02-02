Путин о "Южном потоке": Мы больше не можем и не будем нести убытки

Выступая по итогам переговоров в Венгрии, президент России Владимир Путин высказался о возможности продолжения развития проекта "Южный поток". По словам российского лидера, вопрос поставок газа абсолютно деполитизирован, и у России нет никаких обид на балканские страны, в частности на Болгарию, за их односторонний отказ от проекта. Путин подчеркнул, что рассматриваются любые маршруты прокладки газопроводов, но России нужны гарантии, что проект не принесёт убытков.
Мы не собираемся обижаться на Болгарию или другие страны, что они не нашли в себе мужества противостоять решениям ЕС, но нам нужны гарантии. Мы больше не можем и не будем нести убытки за непросчитанные решения,
президент России Владимир Путин.
Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский
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