США смягчили санкции в отношении ФСБ РФ, введённые в декабре 2016 года по обвинению в причастности к кибератакам. Об этом говорится в документе Минфина США.

Теперь "за определёнными исключениями" разрешаются все сделки и действия с участием ФСБ, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Напомним, в конце 2016 года администрация Барака Обамы ввела новые санкции против руководства ГРУ и ФСБ за приписанные России кибератаки против американской избирательной системы.

Фото: © РИА "Новости"/Владимир Астапкович