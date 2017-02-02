Сторожевые собаки насмерть загрызли пожилую москвичку возле здания Минспорта

Тело пожилой женщины 1937 года рождения было обнаружено возле здания Министерства спорта РФ на улице Казкова в Москве. По информации Лайфа, на теле погибшей были обнаружены многочисленные следы укусов.

Следствие проверяет правила содержания четырёх собак, которые использовались ЧОПом для охраны территории. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Сторожевые собаки насмерть загрызли пожилую москвичку во дворе здания Министерства спорта в Москве.

Фото: flickr.com/kilinkong

По словам источников, тело потерпевшей обнаружила охрана здания. Первоначально следователям было непонятно, были ли травмы получены женщиной ещё при жизни или уже после смерти. Однако в ходе осмотра криминалисты смогли сделать вывод, что повреждения были прижизненными.