Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Почты России бросает посылки

Очередное видео про недобросовестных работников почты снял очевидец из Сургута. На кадрах видно, как сотрудник отделения почты по улице Саянской швыряет коробки и мешки во время разгрузки.
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