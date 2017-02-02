Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Почты России бросает посылки

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Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Почты России бросает посылки

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Очередное видео про недобросовестных работников почты снял очевидец из Сургута. На кадрах видно, как сотрудник отделения почты по улице Саянской швыряет коробки и мешки во время разгрузки.

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