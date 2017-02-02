Шварценеггер предложил Трампу поменяться работой

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Шварценеггер предложил Трампу поменяться работой

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Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, сообщает The Hill. Так Железный Арни отреагировал на шутку главы Белого дома, который прокомментировал шоу с участием бывшего губернатора Калифорнии.

У Арнольда Шварцнеггера появилась отличная идея. Он предложил Трампу стать ведущим, а Шварцнеггеру отдать должность президента

Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

— Дональд, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидение, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой, — написал Железный Арни в своём "твиттере".

Стоит отметить, что Трамп и Шварценеггер неоднократно обменивались колкостями по поводу низких рейтингов шоу, которое ведёт голливудский актёр.

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