Шварценеггер предложил Трампу поменяться работой

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, сообщает The Hill. Так Железный Арни отреагировал на шутку главы Белого дома, который прокомментировал шоу с участием бывшего губернатора Калифорнии.

У Арнольда Шварцнеггера появилась отличная идея. Он предложил Трампу стать ведущим, а Шварцнеггеру отдать должность президента

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— Дональд, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидение, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой, — написал Железный Арни в своём "твиттере".

Стоит отметить, что Трамп и Шварценеггер неоднократно обменивались колкостями по поводу низких рейтингов шоу, которое ведёт голливудский актёр.