Военные пилоты сняли учения по дозаправке в небе на камеры GoPro

Кубанские пилоты истребителей сняли учения по дозаправке в воздухе на камеры GoPro. В учениях принимали участие 20 истребителей Су-30 различных модификаций и самолёт-танкер Ил-78

Самолёт-танкер Ил-78 и 10 истребителей Су-30 различных модификаций отработали дозаправку в небе. На высоте от трёх до пяти тысяч метров лётчику истребителя было необходимо с высокой точностью приблизиться к танкеру и состыковаться с конусным датчиком, через который и поступало топливо.

Дозаправка в воздухе считается сложным манёвром, поэтому тренировки по заправке в воздухе проходят постоянно, чтобы пилоты не теряли квалификации.

Два авиационных полка отработали дозаправку в воздухе. Элемент этот трудный, конечно, но больше необычный. Учения по дозаправке – это плановые сборы, которые проходят с частотой раз в три-четыре месяца полковник ВКС РФ Максим Севостьянов.

Сложность заключается в сохранении определённой скорости на двух судах. Для оттачивания мастерства учения будут проходить и в ночное время суток. Максимальное количество боевых машин для дозаправки в воздухе — две.